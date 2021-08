Publicação Nº 0451/2021 – ITALIA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI

ITALIA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI , inscrito com o CNPJ 37.110.411/0001-40, localizado n a rua Marechal Rondon, nº 168 no bairro Jardim Planalto em Novo Progresso (PA), torna público que REQUEREU junto a SEMMA/NP , a L. A. S (LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADO),através do protocolo Nº 1204/2021 em 24 de agosto de 2021 para sua atividade.

