Alunos denunciam o calote de empresa que ministra cursos profissionalizantes em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por último os alunos denunciam que Marcio sumiu das redes sociais, quais mantinha contato com os alunos.. Não responde mais as mensagens dos alunos.

As vítimas formaram um grupo no WhatApp onde prometem continuar cobrando ao responsável Senhor Marcio diretor do curso para providencias.

You May Also Like