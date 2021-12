Publicação Nº 0532/2021 – Erica Santos da Silva

Erica Santos da Silva , CPF: 010.448.452-79, proprietária do imóvel rural denominado de Fazenda Turdilha, localizada na Rodovia BR 163, KM 972, ME, adt 33 KM pela Vicinal Amigão, município de Novo Progresso, torna público que REQUEREU junto a SEMMA/NP a Licença de Atividade Rural – LAR, para as atividades de Cultura de Ciclo Curto e Criação de Bovinos conforme protocolo 1576/2021.

