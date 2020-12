Publicação: 266/2020 – Cooperativa dos Garimpeiros e Mineradores do Dois Coringas – COORINGAS

Cooperativa dos Garimpeiros e Mineradores do Dois Coringas – COORINGAS, CNPJ nº 33.264.073/0001-40, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente e Turismo – SEMAT, o pedido de ampliação da Licença de Operação (LO) n° 109/2020 protocolos nº 533/2020 para extração e beneficiamento de minério de ouro.

