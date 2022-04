Publicação Nº 069/2022 – MARCOS STAHELSKI

MARCOS STAHELSKI inscrito no CNPJ nº 44.813.326/0001-03, Localizado na Av. Francisco Forte, s

, Bairro Nego do Bento , Novo Progresso/PA, torna-se público que requereu a SEMMA/NP a (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO -L.A.S), através do Protocolo Nº 649/2022, em 08/04/2022, para sua atividade. Fabricante de produtos derivados de carne, Independente.

