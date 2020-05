Publicação Nº 072/2020 – TRR TIGRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS – EIRELI – TRR TIGRE

A empresa TRR TIGRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS – EIRELI – TRR TIGR E, com CNPJ n°34.755.953/0001-81, localizada na ROD. BR 163, KM 346, s/n, M/D, Zona Rural, Novo Progresso/PA, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a licença Prévia (L.P.) com n° 040/2020 e Licença de Instalação (L.I.) com n°041/2020, para sua atividade de Transportadora e seus anexos.

