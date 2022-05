Publicação Nº 094/2022 – RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A

A empresa RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A , inscrita no CNPJ nº 59.970.624/0024-70, localizado na Av. Orival Prazeres, nº 1009, Bairro Jardim Planalto, Novo Progresso/PA, torna público que requereu à SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA/NP a renovação da Licença de Operação – L.O. nº 033/2018 para a atividade de Comércio e Reparação de Veículos Auto Motores, com Processo de Protocolo N° 1542/2021.

You May Also Like