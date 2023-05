Publicação Nº 118/2023 – S A METAIS – Comércio e Exportação Eireli

S A METAIS – Comércio e Exportação Eireli , inscrita no CNPJ: 16.806.756/0001- 62, situada na Rua 15 de Novembro, s/n°, bairro Santa Luzia, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a renovação L.O n° 076/2018, processo com protocolo n° 1700/2022 para sua atividade.

