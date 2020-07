Publicação Nº 126/2020 – EMBUTIDOS COLONIAL SÃO CRISTÓVÃO

MARIO AMAURI STHAHELSKI – EMBUTIDOS COLONIAL SÃO CRISTOVÃO – pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ n° 37.716.878/0001-38 , localizada na Rodovia BR 163, km 1104, zona rural comunidade Bandeirantes , município de Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU junto a Semma/NP, o LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – LAS através do protocolo 885/2020, para sua .

