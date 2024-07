Publicação Nº 148/2024 – Maria das Graças Abreu de Lima – HOTEL FÉ EM DEUS

Torna-se público que a empresa: Maria das Graças Abreu de Lima – HOTEL FÉ EM DEUS -Inscrito no CNPJ: 24.041.565/0001-96, Localizada na rua Castelo Branco Nº 758, no bairro Santa Luzia, na cidade de Novo Progresso-PA , RECEBEU da SEMMA/NP a Licença Ambiental Simplificada(LAS) ,das atividades OUTROS ALOJAMENTOS , através do protocolo N° 764/2024, em 11 de julho de 2024, com vencimento em 11 de julho de 2026.

Publicado dia 12 de Julho de 2024, ás 14:39:27,por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...