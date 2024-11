Publicação Nº 230/2024- MARCIO RICARDO ZOCHE – CEAUTO AUTO ELETRICA

A empresa MARCIO RICARDO ZOCHE – CEAUTO AUTO ELETRICA inscrita no CNPJ de N° 27.249.963/0001-80, localizada na AV Orival Prazeres, N° 2920, Sala A, Bairro Vista Alegre, no Município de Novo Progresso – PA, torna público que SOLICITOU JUNTO A SEMMA/NP (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) a L.A.S (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO), através do protocolo n° 204/2024, para a sua atividade.

