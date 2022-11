Publicação Nº 278/2022 – M.R. SALES MACEDO – HOTEL FORTALEZA

Publica-se o recebimento da LAS (LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA ) N° 013/2022 junto a SEMMA /NP (Secretária Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso –PA) do empreendimento M.R. SALES MACEDO – HOTEL FORTALEZA – CNPJ: 04.666.411/0001-71 – Localizado no Endereço Rua 15 de Novembro N° 317 – Quadra 05 Lote 03 – Novo Progresso/PA – CEP: 68.193-000.

