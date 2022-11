PF prende manifestante por tentativa de homicídio contra agente da PRF em SC

(Foto:Reprodução) – A Polícia Federal informou nesta terça-feira (8) que prendeu um homem por tentativa de homicídio contra um policial rodoviário, durante o desbloqueio de uma rodovia BR-470, em Rio do Sul (SC), na noite de segunda-feira (7).

O homem, que se identificou como administrador de empresas, foi levado pela PRF à Delegacia da PF em Itajaí (SC), onde foi lavrado auto de prisão em flagrante, já homologado pela Justiça Federal.

As testemunhas ouvidas em depoimento disseram que, logo no início do protesto, o administrador jogou uma pedra num policial que trabalhava no desbloqueio da rodovia, acertando o rosto do agente. Depois disso, bateu com uma barra de ferro na cabeça do policial, que usava capacete no momento, sem causar ferimentos graves.

O homem também teria usado um sarrafo de madeira para agredir outros policiais que atuavam na desobstrução da rodovia.

Ele foi interrogado e, em seguida, enviado para um estabelecimento prisional em Itajaí (SC), onde está à disposição da Justiça. Ele deve responder pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, resistência à execução de ato legal, crime de dificultar e impedir o funcionamento de meio transporte e incitação ao crime. (Com informações do Vianey Bentes).

