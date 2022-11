Publicação Nº 292/2022 – MARCENARIA MODELO

MARCENARIA MODELO , CNPJ No 21.353.256/0001-52, localizado na rua 04 travessa Nossa Senhora Ap. n°54 Q. 6711 , em Novo Progresso (PA), torna público que RECEBEU DA SEMMA/NP a L.A.S n° 1650/2022 em 23/11/2022, (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO) , para sua atividade, Fabricação de móveis com predominância de madeira.

