Mato Grosso tem bloqueios na BR-163 em Nova Mutum e em mais duas rodovias; 18 pontos liberados

A Polícia Rodoviária Federal informou, esta tarde, que há bloqueios em cinco trechos de rodovias federais – na BR-163 em Nova Mutum, o tráfego é parcial (carretas e caminhões não passam).

Na BR-364 o bloqueio é total em Sapezal e parcial em Campos de Júlio e Campo Novo do Parecis. Na 070, em Primavera do Leste, o bloqueio é parcial.

As forças de segurança, composta pela PM, Polícia Civil e bombeiros, que reforçam o trabalho da Polícia Rodoviária Federal desbloquearam, desde às 6h, 18 trechos de rodovias federais e estaduais que estavam bloqueados desde a última sexta-feira, em protestos contra decisão judicial de bloqueio de bens de empresas que apoiaram o manifesto após o segundo das eleições.

Foi liberada a passagem de caminhões, carretas, ônibus e veículos na BR-163 em Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, na BR-364 em Diamantino e Rondonópolis, BR 174 em Comodoro, Pontes e Lacerda, Conquista D’Oeste e Campos de Júlio, na BR 158 em Água Boa e nas rodovias estaduais MT 320 em Colíder, MT 010 em Ipiranga do Norte, MT 240 em Água Boa, MT 242 em Querência.

O governador em exercício, Otaviano Pivetta, informou, no final da manhã, em entrevista coletiva, que o Gabinete de Crise da secretaria de Segurança Pública seguirá o trabalho de liberação das rodovias estaduais e federais no Estado.

