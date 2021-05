Publicação: Nº 358/2021 – JOVANIS DE SOUZA MARQUES

A empresa JOVANIS DE SOUZA MARQUES , com CNPJ n° 27.982.864/0001-02, localizado no bairro Rui Pires de Lima, Av.Orival Prazeres, n°1263 , Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU , junto à SEMMA/NP, a (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – L.A.S) , através do protocolo 748/2021, em 06/05/2021 para sua atividade.

