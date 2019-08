Publicação Nº0211/2019 – CESAN COMERCIO DE MADEIRA

A Empresa CESAN COMERCIO DE MADEIRA, portadora do CNPJ n°22.370.011/0001-04, com sede na rodovia BR 163, KM 1120 zona rural da cidade de Novo Progresso-Pará, torna público que REQUEREU junto a SEMMA de Novo Progresso/Pará, a LO através do protocolo nº 996/2019 , para sua atividade.

You May Also Like