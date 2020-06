Publicação:N° 089/2020 – SERRALHERIA DE MOURA

SERRALHERIA DE MOURA , Inscrito no CNPJ Nº 25.295.599/001-69 , localizada na Rua São Pedro, nº 132 , Bairro Vista Alegre na cidade de Novo Progresso -PA, torna público que REQUEREU uma RENOVAÇÃO da SEMMA/NP a L.A.S (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO) em 05/06/2020, com protocolo n° 737/2020

You May Also Like