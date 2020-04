Quase 2,6 milhões já receberam auxílio emergencial nesta quinta

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os primeiros repasses estão sendo feitos para quem já tinha conta na Caixa ou no Banco do Brasil.

Quase 2,6 milhões de cidadãos já receberam nesta quinta-feira, 9, em suas contas a primeira parcela de R$ 600 do auxílio emergencial a trabalhadores informais, disse o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, em sua conta no Twitter. Os primeiros pagamentos contemplam brasileiros que já estavam registrados no Cadastro Único de programas sociais, mas não recebem Bolsa Família.

