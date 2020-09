Quase 90% da população paraense não tem acesso a planos de saúde, aponta IBGE

(Foto:Reprodução) – Segundo o levantamento, mais de 7 milhões de paraenses dependem exclusivamente do atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Cerca de 86% da população paraense não tem acesso a planos de saúde. A informação foi obtida por meio de uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo o levantamento, mais de 7 milhões de paraenses não possuem nenhum vínculo com planos de saúde privados e dependem exclusivamente do atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ainda de acordo com o estudo, o número de pessoas que possuem planos de saúde no Pará é menor do que a média nacional. Em todo o Brasil, cerca de 28,5% da população possui acesso a uma rede privada de saúde, enquanto no Pará esse número cai para 14%.

A pesquisa também revela que a cobertura de planos de saúde variam de acordo com a renda de cada pessoa. O IBGE aponta que 1,3% dos paraenses que ganham até 1/4 do salário mínimo fazem parte de um plano de saúde. Esse número salta para 67,5%, quando analisado as pessoas que recebem mais do que cinco salários mínimos.

De acordo com a pesquisadora Laura Feuerwerker, especialista em políticas públicas de saúde, o estudo ajuda os gestores públicos a identificarem o quadro da saúde no estado.

“Nós precisamos entender a importância do SUS e melhorar o financiamento do sistema, além de incrementar as condições de atendimento às pessoas”, alerta a pesquisadora.

Por G1 PA — Belém

