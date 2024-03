Quem é Fabrício Macedo, empresário preso na operação nacional Ladybug, em Alenquer-Pará

Fabrício Neto, preso na manhã desta terça (26) em Alenquer. Foto: Redes sociais

Alvo no Pará de uma megaoperação, batizada de Ladybug, o empresário Fabrício Macedo foi preso nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (26) na cidade de Alenquer, oeste do Pará.

O epicentro da Ladybug foi Pernambuco, com alvos também nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia, Santa Catarina e Pará.

Entre os mandados cumpridos, estão 28 de prisão e 45 de busca e apreensão domiciliar, além de sequestro de bens. Os alvos são acusados de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

O empresário Fabrício Machado de Macedo é membro de uma família de renome no município de Alenquer, envolvida em negócios e política. Um dos irmãos dele, conhecido como Neto Macedo, foi candidato a vice-prefeito nas eleições de 2016 pelo DEM. Hoje, presidente o PSD na cidade.

O acusado preso nesta terça-feira presidiu a Asocema (Associação dos Oleiros e Ceramistas Fabricantes de Artefatos e Argila, Barro Cozido de Alenquer), entidade privada criada em 2009.

Ele se encontra preso na delegacia de polícia de Alenquer, e deve ser transferido para a penitenciária de Santarém.

Leia a nota oficial da PCPE sobre a operação deflagrada hoje:

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/03/2024/14:24:57

