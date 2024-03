VÍDEO: Botijões de gás caem de caminhão e rolam ladeira abaixo em Diadema, Grande São Paulo

Botijões rolam por rua de Diadema — Foto: Arquivo pessoal

A Guarda Civil Municipal de Diadema afirmou que nenhum botijão explodiu e que ninguém se feriu.

Botijões de gás, que estavam em um caminhão, rolaram ladeira abaixo nesta sexta-feira (22), em Diadema, Grande São Paulo.

Câmeras de segurança registraram os botijões rolando pela rua (veja vídeo abaixo). A Guarda Civil Municipal de Diadema afirmou que nenhum botijão explodiu e que ninguém se feriu.

Segundo a prefeitura, a cinta de amarração do caminhão se rompeu e a carga caiu na via.

O caminhão subiu o morro da Rua Torquato Joaquim Rodrigues pouco antes das 12h. Pelas imagens, é possível ver um carro branco logo atrás do caminhão e, poucos segundos depois, o mesmo carro começa a dar ré para tentar escapar dos botijões que caíram do caminhão. Dezenas tomaram a rua e atingiram portões.

A via é de mão única de sentido (apenas sobe) e o trecho dela entre a rua Paris e rua Bebedouro é proibido para caminhões, segundo a prefeitura. Existem placas de proibição dos dois lados da via e o veículo foi autuado por transitar em local proibido. A carga foi recolhida e o caminhão retirado da via, que já está totalmente liberada.

“A equipe de engenharia da Secretaria está analisando intervenções na via e na sinalização para coibir ainda mais o acesso de caminhões, que devem ser implementadas na próxima semana, além de reforçar a fiscalização de trânsito no local”, diz nota da Prefeitura de Diadema.

Botijões de gás caem de caminhão e rolam ladeira abaixo em Diadema, Grande São Paulo.

