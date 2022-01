Etanol sofre reajuste de 54% em 2021 no Pará; Belém tem o combustível mais caro entre as capitais do norte

Etanol sofre reajuste de 54% em 2021 no Pará — Foto: Freepik

Preço médio do litro do produto foi comercializado em média na capital paraense a R$ 6,203 .

O preço do etanol subiu quase 55% entre janeiro e dezembro de 2021, no Pará, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Em janeiro do ano passado, o preço médio do litro do etanol custava R$ 4,059. Combustível fechou o ano ao preço médio de R$ 6,203 . As informações são do g1 Pará — Belém

Ainda de acordo com os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) , analisados pelo Dieese, Belém apresentou uma trajetória de alta nos preços médios do litro do etanol nos 12 meses de 2021. No inicio do ano passado, o litro do combustível foi comercializado em média a R$ 4,059; em novembro, o valor médio foi de R$ 6,135; em em dezembro de 202 o preço médio do litro do produto foi comercializado em média na capital a R$ 6,203 .

Com isso, segundo o Dieese, o preço médio do litro do etanol comercializado nos postos de combustíveis em Belém ficou cerca de 1,11% mais caro de novembro e dezembro do ano passado, acumulando reajuste de 54,88% nos últimos 12 meses, contra uma inflação calculada em 10,16%.

Região norte

O Dieese também analisou o preço do litro do etanol comercializado em postos de combustíveis das capitais da região norte do Brasil no mês de dezembro de 2021.

Segundo as analises, no período, Belém foi a capital do norte que apresentou o preço médio do litro do Etanol mais caro custando, R$ 6,203; seguida de Rio Branco, no Acre, com o preço médio de R$ 6,156; Boa Vista, em Roraima, com o preço médio de R$ 6,118; Porto Velho, em Rondônia, com o preço médio de R$ 6,047; Macapá, no Amapá, com o preço médio de R$ 5,900; Palmas, no Tocantins, com preço médio de R$ 5,884; e de Manaus, no Amazonas, com o preço médio de R$ 5,341.

