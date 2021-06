RD: Elcione garante verbas para 54 municípios do Pará

Deputada Elcione Barbalho concluiu a indicação de emendas individuais | Foto:Reprodução

Leia a coluna do Diário do Pará que hoje destaca ainda o turismo da vacina, nova modalidade apreciada pelos mais abastados

A deputada federal Elcione Barbalho (MDB/PA) já concluiu a indicação de emendas individuais feitas ao Orçamento Geral da União. Cada parlamentar pode apresentar até R$ 16,3 milhões em emendas. Está sendo contemplado pelas indicações da parlamentar emedebista um total de 54 municípios paraenses de todas as regiões, com proposições que irão atender a população nas áreas prioritárias de saúde, educação, infraestrutura, saneamento e transportes.

TURISMO

O “turismo de vacina” virou um ramo de ocasião no segmento de viagens. Começou a ser praticado por pessoas de maior poder aquisitivo diante da oportunidade de vacinar contra a covid-19 em países que disponibilizam doses para estrangeiros, como Estados Unidos e Israel. O assunto é polêmico, mas passou a ser visto como tábua de salvação para o segmento de viagens em meio à crise gerada pela pandemia. O “arraial da vacinação” promovido no Maranhão, no fim de semana, faz com que o mapa turístico ganhe também movimentação interna, e mais em conta.

TIROTEIO

Uma campanha informal, através das redes sociais, vem reivindicando que o Parque da Residência, antigo Palacete dos Governadores, em Belém, seja rebatizado como Instituto Jurídico Zeno Veloso, em homenagem ao jurista recentemente falecido. O que parecia um pleito legítimo começou a ser combatido, também nas redes sociais, por defensores da preservação dos espaços culturais e arquitetônicos da cidade. Argumentam que transformar o palacete em algo que não esteja ligado à cultura e à memória do Pará constitui “tentativa de atropelar a história dos paraenses e dos brasileiros”.

ANDARA

“Mano Vicente Cecim partiu para voar à altura que ele quiser, está livre para ir a Andara e a outros lugares oníricos que só a cabeça dos geniais concebem. Agora tantos reconhecerão o ser ímpar. E alguns que, ante aquele ser de saber, desdenhavam do não compreendido, descobrirão, de repente, virtudes inalcançáveis à hipocrisia dos medíocres. Voa a tua ave, mano Cecim, voa!”. Com essa mensagem emocionada, o publicitário Zé Paulo Vieira homenageou Vicente Cecim, que morreu ontem vítima de covid e padeceu da falta de reconhecimento em sua própria terra.

POTOCA

Um boato sobre jantar reunindo velhos membros do PSDB, promovido pelo deputado federal Nilson Pinto, agitou os desanimados arraiais tucanos na manhã de ontem. Jatene teria até se animado a anunciar pré-candidatura ao governo. A potoca durou pouco. O próprio Nilson desmentiu o convescote. “Pura mentira. Sábado, dia 12 de junho, jantei com a Lena, minha mulher, festejando o dia dos namorados. Só nós dois. Não teve política, só amor”. Jatene, inelegível desde que suas contas foram reprovadas pela Alepa, não emplaca mais nem fake news.

CARTÓRIO

Sem aviso prévio, o cartório de Vila do Carmo foi transferido para a cidade de Cametá, junto com os demais existentes na região, a fim de concentrar os serviços cartorários em espaço único. Apesar das explicações para a mudança, todas relacionadas a questões estruturais, a população está insatisfeita e cobra um reestudo da situação. É que fica impraticável para a maioria das pessoas se deslocar até Cametá para registrar nascimentos, óbitos e venda de imóveis. Há também o temor de que a concentração de cartórios em um só lugar gere aglomeração em plena pandemia.

LINHA DIRETA

O vereador Fernando Carneiro (PSOL) pediu parecer técnico da Fundação Cultural de Belém e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para somar forças no embate travado por ele na Câmara de Vereadores para garantir a manutenção do veto do Executivo ao PLC que permite a construção de empreendimentos na Orla de Belém. A sessão de votação será hoje.

O Conselho Deliberativo do Clube do Remo divulgou nota de pesar pelo falecimento de Maria Helena Salgado, esposa do dermatologista Ubirajara Salgado, sócio benemérito e ex-presidente dos conselhos Deliberativo e Diretor.

A justiça estadual condenou a Casa da Seresta, no Umarizal, ao isolamento acústico obrigatório, e só pode reabrir se cumprir a determinação. Espera-se a mesma rigidez para estabelecimentos na Doca, Reduto e arredores, que seguem funcionando normalmente mesmo desrespeitando todas as regras – e não só as de volume de som.

Vão até 22 de junho as inscrições ao processo seletivo de estudantes de nível médio e superior visando formação de cadastro reserva para estágio no TJPA. As provas serão realizadas no formato on-line de 25 a 29 de junho.

Médicos e profissionais da Atenção Primária do Pará participam até julho de capacitação on-line em hanseníase promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), em parceria com o Ministério da Saúde, a Organização Panamericana de Saúde (Opas) e a DAHW Brasil, organização não-governamental alemã.

Por:Repórter Diário

