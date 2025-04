Receita emite comunicado para todos que fazem PIX; veja motivo

Vale lembrar que não existe qualquer cobrança de taxas ou impostos pelo uso do PIX. | Reprodução

Criminosos enviam mensagens falsas exigindo pagamento de taxas inexistentes pelo uso do sistema de pagamentos instantâneos.

Osistema de pagamentos instantâneos PIX, que revolucionou as transações financeiras no Brasil desde seu lançamento, tornou-se alvo de fraudadores que utilizam o nome da Receita Federal para aplicar golpes sofisticados.

A crescente popularidade da ferramenta, conhecida por sua agilidade e praticidade, atraiu a atenção de criminosos que exploram a confiança dos usuários em instituições governamentais.

segundo informações, mensagens fraudulentas que simulam comunicações oficiais da Receita Federal são enviadas para as vítimas. Nessas mensagens, há exigência de pagamento de supostas taxas relacionadas ao uso do PIX.

Para pressionar as vítimas, os golpistas ameaçam com o bloqueio do CPF caso o pagamento não seja efetuado imediatamente.

Vale lembrar que não existe qualquer cobrança de taxas ou impostos pelo uso do PIX. A legislação brasileira não prevê tributação sobre transações realizadas por esse meio de pagamento. O sistema foi desenvolvido justamente para oferecer uma alternativa ágil e sem custos adicionais para os usuários finais.

Proteja-se das fraudes

Para evitar cair nesse tipo de golpe, especialistas em segurança digital recomendam algumas medidas preventivas:

Verifique a autenticidade de qualquer mensagem relacionada ao PIX, especialmente aquelas que solicitam pagamentos ou dados pessoais;

Consulte apenas canais oficiais para confirmar informações suspeitas;

Desconfie de solicitações urgentes que pedem transferências imediatas;

Nunca compartilhe senhas, códigos de acesso ou dados bancários por mensagens ou ligações

Ao conhecer as táticas utilizadas pelos golpistas, os usuários tornam-se menos vulneráveis. desta forma, compartilhe informações corretas sobre o funcionamento do PIX com amigos e familiares, especialmente aqueles menos familiarizados com tecnologias digitais.

O que fazer em caso de fraude?

Caso você tenha sido vítima de algum golpe relacionado ao PIX, é importante:

Comunicar imediatamente sua instituição financeira;

Registrar um boletim de ocorrência;

Denunciar o caso nos canais oficiais de proteção ao consumidor.

O PIX continua sendo um meio seguro para transações financeiras quando utilizado corretamente. A adoção de práticas preventivas e o compartilhamento de informações verificadas contribuem para a segurança de todos os usuários do sistema.

