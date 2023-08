Recepção dos calouros terá Aula Magna com tema “Universidade do Futuro”

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) realiza na próxima segunda-feira, 7 de agosto, programação especial de recepção dos calouros aprovados nos processos seletivos de 2023.

Aberta ao público e à comunidade acadêmica, a programação ocorrerá, a partir das 13h30, no auditório da Unidade Tapajós, Campus de Santarém, com palestras, orientações, karaokê e outras atividades. No total, 1.401 calouros estão ingressando na Universidade e irão cursar o primeiro semestre letivo de 2023.

O principal destaque da programação, que marca o início do ano letivo de 2023, será a realização da Aula Magna, a ser ministrada, a partir das 16h30, pela reitora da Universidade de Brasília (UnB), Márcia Abrahão Moura , com o tema “A Universidade do Futuro”. Atual presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Márcia Abrahão Moura é a primeira mulher a ocupar o cargo de reitora da UnB. A docente possui graduação, mestrado e doutorado em Geologia pela UnB, atuando desde 1995 como professora do Instituto de Geociências (IG).

Como decana de Ensino de Graduação coordenou o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) no período de 2008 a 2011. Márcia Moura também esteve à frente da criação dos campi de Gama e Ceilândia; e da ampliação de vagas nos campi de Planaltina e Darcy Ribeiro. No período, foram instituídos 36 cursos de graduação na Universidade, muitos no turno noturno.

O evento será transmitido, ao vivo, no YouTube pelos canais: https://www.youtube.com/c/cerimonialufopa e https://www.youtube.com/@estudioencontrodasaguas .

