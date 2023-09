Referência em captação e transplantes, HRBA começa campanha ‘Setembro Verde’

Unidade já captou mais de 170 órgãos e se prepara para realizar o centésimo transplante renal. A programação seguirá até o dia 30 deste mês.

“Eu acabei de falar para minha mãe que eu quero sim ser doadora de órgãos. Acho muito importante a conscientização e a divulgação desse tema”. As palavras de Luana Costa mostram como ela e a mãe, Olga Barbosa, gostaram da programação de abertura da campanha “Setembro Verde”, realizada na manhã desta terça-feira (5), na recepção principal do Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna, em Santarém, oeste do Pará.

Mãe e filha são de Monte Alegre, também no oeste paraense, e aguardavam uma consulta, quando o evento começou. A unidade do governo do Pará é referência na captação de órgãos e nos transplantes renais para uma população de 1,4 milhão de habitantes residentes em 30 municípios da região.

Com o tema “Doe órgãos. Doe vida. Converse e manifeste o desejo de doação para a sua família!” foi a primeira atividade de um mês cheio de ações, com palestras dentro e fora do Hospital Regional. A fachada do HRBA também será iluminada na cor da campanha durante as noites de setembro e ganhou um laço verde, como parte da programação.

Estiveram presentes o diretor-geral da unidade, Rodrigo Vieira, o responsável técnico pelo setor de transplantes da unidade, Emanuel Espósito, o coordenador da Organização de Procura de Órgãos (OPO) Tapajós, Antônio Carlos Silva, e os demais membros da equipe, que atua na identificação, manutenção e captação de potenciais doadores para fins de transplantes de órgãos e tecidos em toda a região oeste do estado.

Além dos discursos dos representantes, foi realizada uma breve palestra educativa com os colaboradores, acompanhantes e pacientes presentes no local. O objetivo foi abordar a importância da doação de órgãos, além de explicar o trabalho realizado dentro do HRBA, na captação de órgãos e transplantes renais.

“Eu sempre digo que o verde da campanha nos remete à esperança. E é isso que a doação de órgãos representa aos pacientes que esperam por eles: a esperança de uma vida nova. Nossa unidade é referência nesse trabalho e é sempre importante conversar com nossos colaboradores e usuários sobre esse tema tão importante, que pode salvar a vida de muitas pessoas”, afirmou o diretor-geral do HRBA, Rodrigo Vieira.

A dona Rosana do Nascimento, 62 anos, também aprovou a iniciativa. Para ela, a doação de órgãos é um assunto que precisa ser mais discutido. “Acredito que a gente precisa de mais momentos assim. As pessoas acabam não entendendo muitas coisas e o hospital está de parabéns por trazer essa discussão. Nota dez”.

Referência – Desde novembro de 2012, a unidade conta com a Organização de Procura de Órgãos (OPO) Tapajós. Hoje, a OPO conta com um médico, dois enfermeiros e uma assistente administrativa, que trabalham na busca ativa de potenciais doadores, no apoio ao diagnóstico de morte encefálica e no acolhimento e consentimento da família para a doação.

Já foram captados no HRBA 173 órgãos, sendo 90 rins, 69 córneas, 10 fígados e quatro corações.

“O hospital está capacitado para realizar a captação de órgãos e temos feito isso ao longo do tempo. E existe um trabalho de conscientização, tanto dos profissionais da área da saúde quanto da comunidade em geral, abordando a importância da doação. É fundamental ressaltar que tudo isso é feito de forma muito segura, que o diagnóstico de morte encefálica é realizado após a avaliação de equipes médicas diferentes e segue um protocolo rígido, para dar toda a segurança também aos familiares”, afirmou o coordenador da OPO.

Já os transplantes são realizados desde 2016 . Hoje, a equipe do setor de transplantes conta com cinco médicos nefrologistas, um enfermeiro e dois técnicos de enfermagem.

Foram 98 transplantes realizados pelo HRBA até aqui, sendo 52 intervivos – quando geralmente o doador é um parente do transplantado – e mais 46 de doadores falecidos.

“Estamos prestes a completar 100 transplantes, que será uma marca muito importante para nós. E isso tudo em meio à Campanha Setembro Verde. É um reconhecimento do nosso trabalho, do trabalho em todo o estado do Pará, mostrando que estamos no caminho certo. Hoje, Santarém e o Pará representam uma fatia importante da transplantação de órgãos no Brasil”, afirmou Emanuel Espósito.

Campanha – O mês de setembro é todo dedicado à causa da doação de órgãos. O grande objetivo do evento é discutir esta pauta na sociedade e promover orientações e esclarecimentos necessários à população.

Para ser um doador de órgãos após a morte, é necessária a realização de um rigoroso protocolo médico que vai determinar se o paciente teve morte encefálica, que consiste na parada irreversível das funções do cérebro. Hoje, um paciente que pretende ser doador, não precisa deixar nenhum documento escrito, mas sim manifestar o desejo à família, para que este seja respeitado.

“A doação é um ato de solidariedade da família, é muito importante. Um ato que, com certeza, impacta diretamente na vida de muita gente. Tira alguém da fila por um transplante, de um tratamento de hemodiálise, por exemplo. A gente sempre faz as abordagens por saber que a doação faz a diferença na vida de muitas pessoas”, concluiu Antônio Carlos.

Serviço – Localizado no oeste do Pará, o HRBA é referência em média e alta complexidade e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e fica localizada na Avenida Sérgio Henn, nº 1100, bairro Diamantino, em Santarém.

