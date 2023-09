Regional do Baixo Amazonas recebe 36 pacientes do Hospital Municipal de Santarém

Referência em várias especialidades, o HRBA mobiliza vários setores para atender aos pacientes, incluindo recém-nascidos

Referência em média e alta complexidade no oeste paraense, o Hospital Regional do Baixo Amazonas “Dr. Waldemar Penna” (HRBA), em Santarém, recebeu 36 novos usuários nesta terça-feira (12), oriundos do Hospital Municipal. Durante a madrugada foi preciso realocar pacientes devido a um incêndio, sem vítimas, que atingiu a ala materno-infantil.

Os novos usuários foram transferidos para vários setores do HRBA: nove recém-nascidos foram alocados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) Neonatal, com leitos extras; 16 no setor de Acolhimento; cinco pacientes foram para as salas do Centro Cirúrgico, e seis pacientes estão na UTI Adulto. Dos 36 atendidos neste primeiro dia, quatro pacientes já tiveram alta médica. O Hospital Regional seguirá recebendo pacientes do Municipal, de acordo com a demanda e a oferta de leitos na unidade.

O recebimento dos pacientes foi possível graças a um reforço no atendimento do Regional, que pertence ao Governo do Pará. O governador Helder Barbalho determinou que o HRBA fosse uma das unidades de suporte, até que o atendimento no Hospital Municipal seja normalizado.

“Recebemos os primeiros pacientes ainda na madrugada desta terça-feira, e reforçamos nossas equipes para promover o melhor atendimento a eles. É importante ressaltar que o HRBA segue com todos os serviços e atendimentos normalmente, não havendo prejuízo a todos os nossos usuários, que são referenciados. Estamos aqui para oferecer uma assistência de excelência a todos aqueles que precisarem do Regional”, afirmou o diretor-geral da unidade, Rodrigo Vieira.

Estrutura – O Hospital Regional do Baixo Amazonas conta tem 153 leitos, sendo 104 de Unidades de Internação clínica e cirúrgica e mais 49 de Unidades de Terapia Intensiva (20 de UTI Adulto, 10 de UTI Pediátrica e 19 de UTI Neonatal).

A unidade é referência em Neurocirurgia, Ortopedia, Traumatologia, Terapia Renal Substitutiva e Oncologia, sendo habilitada pelo Ministério da Saúde como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon).

“Sabemos da importância do Hospital Regional do Baixo Amazonas para a população do Oeste, e de todo o Pará. Com a situação no Municipal, imediatamente colocamos a unidade à disposição para dar esse suporte aos pacientes, oferecendo a melhor estrutura e os grandes profissionais do HRBA. Temos a certeza de que todos estão bem assistidos”, disse o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho.

O incêndio, restrito à ala materno-infantil do Hospital Municipal de Santarém, começou no início da madrugada desta terça-feira (12) e foi logo controlado por agentes do Corpo de Bombeiros Militar. Apesar de a área atingida ser restrita, a fumaça se alastrou pelo prédio, havendo a necessidade de remanejar os cerca de 250 pacientes em tratamento na unidade de saúde.

Serviço: O HRBA é referência em média e alta complexidade, e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado. A unidade pertence ao Governo do Pará, sendo administrada pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Hospital fica na Avenida Sérgio Henn, nº 1100, bairro Diamantino, em Santarém.

Fonte: Ascom/HRBA – Com Foto/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/09/2023/10:12:19

