Homem com Mandado de Prisão do Mato Grosso é preso pela PRF em Santarém (PA)

A Polícia Rodoviária Federal de Santarém, ao realizar abordagem de fiscalização a um veículo que transitava pela Rodovia Santarém-Cuiabá (BR 163), mais precisamente no Km 969, por volta das 09 horas deste sábado (26), constatou, após consulta, que o condutor possuía mandado de prisão pendente de cumprimento em seu desfavor, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, com tipificação penal no artigo 121 do Decreto-Lei n° 2848 (Homicídio consumado). (A informação é da PRF0

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e em seguida procedeu-se a busca pessoal no indivíduo e no veículo envolvido na ocorrência.

Registra-se que não foi necessário o uso de algemas, em virtude da ausência dos requisitos legais, conforme na Súmula Vinculante n° 11 e Decreto 8.858/2016.

Posteriormente foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Santarém para apresentação perante a autoridade policial a fim de serem realizados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.

26/02/2022

