Remo conquista o título do primeiro turno do Campeonato Paraense Masculino de Vôlei

Time do Remo que conquistou o primeiro turno do Campeonato Paraense Masculino de Vôlei (Mailson Teixeira)

O jogo foi realizado no último domingo contra a Tuna Luso. O time do Remo venceu por 3 sets a 0

O Clube do Remo venceu a Tuna Luso e conquistou o título do primeiro turno do Campeonato Paraense Masculino de Vôlei – categoria Adulto. O jogo foi realizado na tarde do último domingo (10), no Ginásio Serra Freire.

O time do Remo é formado por jogadores da equipe sub-23 e conseguiu vencer a Tuna Luso por 3 set a 1. O placar foi 14X25/ 25X15/ 25X17/ 25X20. Um jogador do Remo ainda conseguiu o trófeu de melhor atleta da partida, Wellington Monteiro.

Para o treinador de vôlei do Remo. Zeca Sodré, o título mostra a maturidade da equipe azulina. “A equipe sub-23 do Remo está competindo no Campeonato de Vôlei Adulto. Pela faixa etária eles começaram a competição não muito bem. Mas na final se mostraram uma equpe aguerrida, unida. Fizeram muitos bloqueios, o que nos ajudou muito”, comentou.

Zeca Sodré ainda destacou a maturidade e concentração dos jogadores. Para conquistar o título, o Remo precisava vencer a Tuna por 3 sets a 0 ou e sets a 1. “A concentração da equipe em saber que só ia ser campeão do primeiro turno se vencesse por 3 a 1 ou 3 a 0 também foi muito importante. Eles conseguiram o resultado”, contou.

Fonte:Redação Integrada

