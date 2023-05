Reunião em Brasília discute frequência de voos e preços de passagens aéreas para Santarém

Baixa frequência de voos para Santarém influencia no valor das passagens aéreas — Foto: Zé Rodrigues/TV Tapajós.

Reunião com o Ministério do Turismo está marcada para esta terça-feira (9) e terá a participação do prefeito Nélio Aguiar, e deputado federal Henderson Pinto.

Em recuperação após o período de pandemia de Covid-19, que causou grandes prejuízos ao setor do turismo, o município de Santarém busca meios para impulsionar o destino turístico, que vem sendo impactado nos últimos meses pelo valor elevado das passagens aéreas.

Uma reunião entre representantes das companhias aéreas e Ministério do Turismo, além de mais outros dois ministérios, está marcada para esta terça-feira (9) e quarta-feira (10), em Brasília. O prefeito Nélio Aguiar e o deputado federal Henderson Pinto também vão participar do encontro.

Para o secretário municipal de turismo, Alaércio Cardoso, a explicação para os valores das passagens ainda estarem altos, seria por conta da baixa frequência de voos das companhias para a região. Os preços altos dos bilhetes das companhias têm afetado principalmente o turismo em Santarém, e isso tem sido um grande entrave para que de fato o turismo regional se consolide.

“Nós temos dialogado com eles para que possam estar melhorando essa quantidade de frequência de voos aqui pra região, e principalmente incluindo Santarém. E com essa frequência vamos conseguir diminuir o valor das passagens aéreas”, informou Alaércio Cardoso.

As companhias têm alegado que os preços altos das passagens são reflexo dos valores cobrados pelo combustível. Em resposta, o secretário informou que o governo tem dado incentivos fiscais para as companhias aéreas em relação ao ICMS do combustível de aviação no estado do Pará. Informou também, que algumas empresas pagam dois 2% apenas desse imposto.

“Nós não aceitamos mais a desculpa de que eles falam desde a pandemia, de valores de combustível, e nem a diminuição de voos. Isso já foi superado no Brasil inteiro”, disse Alaércio.

Mesmo com valores das passagens ainda altas, são esperados em 2023, aproximadamente 250 mil turistas, que devem chegar por aqui por via aérea e também em transatlânticos internacionais. O setor se prepara para oferecer o melhor para os visitantes, por isso, em região que tinha dificuldade de conectividade foi implantada internet, por meio do programa nacional “Wi-Fi Brasil”.

“E uma dessas comunidades é fica lá no rio Arapiuns, e recebe 1500 turistas por ano. E eles tinham um problema sério lá de conectividade de internet. O turista chegava lá e tinha dificuldade para pagar algum serviço deles ou comprar um artesanato, e nós melhoramos essa questão de conectividade”, afirmou o secretário.

As praias, a floresta amazônica as belezas da região encantam o mundo, por isso conhecer esses lugares é o destino de muitos turistas. E quem vive diretamente do turismo precisa estar preparado para atender bem as expectativas dos visitantes. Cursos de manipulação de alimentos, condutor de trilhas e de caminhadas, estão sendo ofertadas pelos governos municipal e estadual para o turismo de base comunitária.

“Esse curso de trilhas e caminhadas é muito importante porque qualifica aquelas pessoas lá no destino de base comunitária, porque elas têm um conhecimento regional da comunidade, mas não têm a questão técnica toda, e a gente vem para qualificar”, ressaltou Alaércio.

As restrições e os efeitos da pandemia afetaram diretamente o setor turístico em Santarém, mas isso ficou no passado. O setor local tem se recuperado dos prejuízos na região no pós-pandemia, e de maneira rápida, segundo a Semtur.

