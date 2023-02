Morte macabra: Cachorros são encontrados enforcados em árvore, em Santarém

Na manhã desta quinta-feira (16), dois cachorros foram encontrados enforcados por uma corda amarrada em uma árvore e com sinais de que tiverem seus corpos queimados, aparentemente pelo tempo de exposição no sol. A cena de horror foi avistada por moradores do bairro Mararu, em uma área de mata, em Santarém.

Os militares da 1ª Companhia de Polícia Ambiental (1ª CIPAmb), foram acionados para verificar a ocorrência. Pelo estado de putrefação, acredita-se que os animais estão há algum tempo naquela situação e inicialmente não há suspeitas sobre os autores da crueldade, mas a denúncia será formalizada na delegacia.

“Vamos averiguar essa situação que acabamos de ver. Vamos entrar em contato com algum órgão que possa fazer essa remoção, nós vamos acionar pra fazer, se não, vamos contatar algum morador e enterrar por aqui mesmo”, disse o Sargento Gentil da 1ª CIPamb.

A lei atualmente está mais rigorosa, principalmente para aqueles que cometem maus-tratos a cães e gatos. Se comprovado o crime, podem responder de 2 a 5 anos de detenção, além de multa.

Até o fechamento desta reportagem ninguém havia sido preso. Qualquer informação que possa levar ao paradeiro dos criminosos, podem ser repassados de forma anônima para o número 190 ou 181. (Com informações do Blog do Pião/Foto:Reprodução).

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/02/2023/07:56:45

