Rio cobre ponte e interrompe passagem entre Alvorada da Amazônia com outro lado do Jamanxim

Moradores do outro lado precisam usar barcos para fazer a travessia (Foto:Via WhatsApp ao Jornal Folha do Progresso)

O rio Jamanxim, que corta o município de Novo Progresso de Sul a Norte, encheu por causa do volume das chuvas e cobriu a ponte com aproximadamente 100 metros, liga a comunidade de Alvorada da Amazônia ao outro lado do Jamanxim, na região da Flona Jamanxim.

O local está interrompido e os moradores precisam usar barcos para fazer a travessia. No entanto, segundo a informação, como a estrutura fica no interior, nenhuma rua ficou alagada.

Moradores que passaram o rio no fim de semana, aguardam em suas propriedades do outro lado até baixar e voltar trafegar.

