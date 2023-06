Ronaldinho é novamente preso: 36 anos de cadeia

Polícia prendeu o foragido após denúncias anônimas | Divulgação

Criminoso de 30 anos estava foragido da Justiça desde 2022, quando recebeu o benefício da saída temporária

APolícia Civil do Rio de Janeiro prendeu “Ronaldinho”, condenado a 36 anos de prisão, na última terça-feira, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio.

O criminoso era considerado um foragido da Justiça. De acordo com a Divisão de Recaptura (Recap) da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), “Ronaldinho” foi encontrado na comunidade do Muquiço, local em que comanda o tráfico de drogas.

Ronaldo Magalhães Rezende, de 30 anos, ficou conhecido no mundo crime como “Ronaldinho” e tem uma ficha criminal extensa. Ele foi condenado em 2019 por roubo, furto, dano ao patrimônio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. No último ano, recebeu o benefício da saída temporária, mas não retornou para a Penitenciaria Esmeraldino Bandeira, onde estava preso e cumpria a pena.

A polícia chegou até ele após denúncias anônimas, feitas por meio do Disque Denúncia. Com as informações, os agentes monitoram a região e identificam o suspeito. Além da atividade na comunidade, Ronaldo também ostentava nas redes sociais fotos com armas e dinheiro.

Após a prisão, “Ronaldinho” foi levado para a 30 DP (Marechal Hermes), passou pelos procedimentos legais e depois foi encaminhado para Seap, onde está à disposição da Justiça.

Fonte: Agência Brasil

