Brasileira de 19 anos é a bilionária mais jovem do mundo

Livia Voigt é herdeira da empresa de eletroeletrônicos Weg. | Foto: Reprodução

De acordo com a revista Forbes, Livia Voigt, de 19 anos, acumula uma fortuna de aproximadamente R$ 5,5 bilhões.

Ser rico, milionário ou até mesmo bilionário é o sonho de muita gente. Porém, existem pessoas que já nascem “em berço de ouro” e herdam fortunas de suas famílias, como é o caso de uma brasileira de apenas 19 anos.

Nesta quarta-feira (3), a revista Forbes lançou sua lista anual de bilionários, revelando uma surpresa: Livia Voigt é oficialmente a bilionária mais jovem do mundo.

Livia é herdeira e acionista da empresa Weg, fabricante de equipamentos eletroeletrônicos com presença global, contando com mais de 39 mil colaboradores e filiais espalhadas por 37 países.

Com uma fortuna estimada em US$ 1,1 bilhão (equivalente a R$ 5,5 bilhões), a jovem detém uma participação minoritária de 3,1% na empresa familiar, segundo a Forbes.

Apesar de sua herança milionária, aos 19 anos, Livia está focada em seus estudos, cursando psicologia na faculdade, e não está envolvida nas operações da Weg. Curiosamente, sua irmã mais velha, Dora Voigt de Assis, de 26 anos, também figura entre os dez jovens mais ricos do mundo em 2024, com uma participação de 3,1% na empresa, mas sem desempenhar qualquer papel operacional.

Herança compartilhada

A Weg, fundada em 1961 na cidade de Jaraguá do Sul (SC), por Werner Ricardo Voigt — avô de Livia e Dora —, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus, tem 29 acionistas, a maioria dos quais são descendentes dos fundadores. Cada membro da família fundadora recebeu uma parcela distinta de participação na empresa, conforme relata o Valor Investe, do jornal Valor Econômico.

Em 2022, a Weg registrou um faturamento de R$ 29,9 bilhões, consolidando sua posição como uma das líderes globais em seu setor. O primeiro bilhão da multinacional foi alcançado em 2001.

Na lista deste ano, Livia superou Clemente Del Vecchio. A brasileira, com apenas dois meses a menos que o italiano, é descendente de uma família que é parte da história da indústria global, sendo Leonardo Del Vecchio, presidente da EssilorLuxottica, a maior empresa de óculos do mundo, dona da marca Ray-Ban.

Segundo a Forbes, a média de idade dos bilionários da lista é de 66 anos. No entanto, os 25 mais jovens mencionados pela revista têm até 33 anos, enquanto a pessoa mais velha na lista tem 102 anos.

A Forbes informou também que pela primeira vez desde 2009, todos os bilionários com menos de 30 anos na lista herdaram sua fortuna, demonstrando uma mudança de paradigma nas dinâmicas de riqueza global.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/04/2024/13:16:40

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...