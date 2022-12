Saiba como fazer a pré-matrícula de novos alunos na rede pública do Pará

Alunos do ensino público estadual do Pará. — Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag. Pará

Inscrições começam na segunda (5) e vão até sete de janeiro de 2023. São 180 mil novas vagas, para todos os níveis e modalidades da educação básica.

A pré-matrícula de novos alunos na rede pública de ensino público do Pará começa na próxima segunda-feira (5) e pode ser feita de forma on-line ou presencial. Serão disponibilizadas 180 mil novas vagas, para todos os níveis e modalidades da educação básica.

Esta primeira etapa, que encerra no dia sete de janeiro de 2023, também inclui alunos com deficiência.

O processo pode ser feito de qualquer lugar, por meio da central de atendimento, pelo número 0800 280 00 78-, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Na internet, a pré-matrícula pode ser realizada de segunda a domingo, exclusivamente no site disponível pelo link.

Confira a documentação necessária

No ato da pré-matrícula, serão solicitadas as seguintes informações:

nome completo;

data de nascimento;

nome completo dos pais;

endereço;

CEP;

série que vai cursar;

turno pretendido.

Na segunda fase, quando a matrícula será confirmada, os seguintes documentos serão exigidos:

CPF do aluno;

certidão de nascimento ou casamento;

Histórico Escolar original ou ressalva;

comprovante de residência;

duas fotos 3×4 idênticas e recentes;

certificado original e cópia ou atestado de conclusão do ensino fundamental, para os alunos que cursarão o ensino médio.

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) ressaltou que o mesmo procedimento será aplicado para alunos com documentação pendente.

Cronograma completo

De cinco de dezembro de 2022 a sete de janeiro de 2023: pré-matrícula para novos alunos;

De 11 a 13 de janeiro de 2023: ocorrerá a confirmação de matrícula para novos alunos, incluindo pessoas com deficiência, de todos os níveis e modalidade de ensino;

De 16 a 20 de janeiro de 2023: a confirmação será para os demais novos alunos do

— 1º ao 9º ano do ensino fundamental (EF) 9 anos;

— turmas multisseriadas anos iniciais do ensino fundamental I 9 anos;

— 1ª a 4ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) fundamental;

— Saberes da Terra: fundamental;

— Some fundamental;

— educação infantil indígena – pré-escola;

— educação indígena ensino fundamental I e II 9 anos, e 1ª a 4ª etapa da EJA.

De 23 a 27 de janeiro de 2022: será a vez de confirmar vaga para os alunos do ensino médio (1ª a 3ª série); 1ª e 2ª etapas da EJA médio; SEI; Some médio; ensino médio EJA Campo e educação indígena ensino médio.

Segundo a Seduc, as aulas na rede pública estadual de ensino iniciarão no dia seis de fevereiro de 2023. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 05/12/2022/10:39:04

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...