Saiba quem são as 4 vítimas fatais do acidente entre caminhonete e caminhão na BR-163 em MT

Pietro Honisch da Pieve (primeira foto acima), Gabriel Henrique Pereira Brescansin (primeira foto abaixo), Emanuelly Boni Bezerra (segunda foto acima), Nathan Lorenz Holzbach (segunda foto abaixo) — Foto: Divulgação

Jovens mortos no acidente eram amigos, com idades entre 19 e 22 anos. A prefeitura da cidade decretou luto oficial de três dias.

As quatro vítimas fatais do acidente entre uma caminhonete e um caminhão, na BR-163, em Sorriso, no norte do estado, na madrugada deste domingo (15), são jovens com idades entre 19 e 22 anos. O grupo estava no veículo utilitário.

Os jovens foram identificados como:

Pietro Honisch da Pieve, de 22 anos

Gabriel Henrique Pereira Brescansin, de 21 anos

Emanuelly Boni Bezerra, de 19 anos

Nathan Lorenz Holzbach, de 20 anos

A Prefeitura de Sorriso decretou luto oficial de três dias pelo falecimento das vítimas. “A Administração Municipal externa seu pesar aos familiares destas quatro vítimas, bem como também se solidariza aos amigos, colegas e a toda a comunidade sorrisense, que está consternada com a tragédia”.

Pietro e Emanuelly eram estudantes. Já Gabriel trabalhava como agricultor e Nathan era auxiliar administrativo. Os quatro, segundo a família, eram amigos e estavam a caminho de uma fazenda da região, onde passariam o fim de semana.

O velório acontecerá no Club Sorriso, localizado na Avenida Blumenal, a partir das 22h deste domingo. Já o enterro está previsto para essa segunda-feira (16), às 10h, no Cemitério Municipal.

O acidente

De acordo com a Polícia Civil, em análise do local, foi possível constatar que o caminhão trafegava na BR sentido sul e a caminhonete seguia pelo mesmo sentido, quando em determinado momento bateu na traseira do caminhão, fazendo com que os dois veículos saíssem para a esquerda da pista, parando em um canteiro.

A polícia informou ainda que, com o impacto da batida, os quatro ocupantes da caminhonete morreram no local e o veículo teve perda total. Os corpos das vítimas que estavam presas às ferragens foram retirados pelo Corpo de Bombeiros.

O motorista do caminhão contou aos policiais que sentiu uma batida muito forte na traseira do caminhão, vindo a descontrolar e sair da pista.

As causas do acidente serão investigadas.

