Salário mínimo deve ir para R$ 1.320 e faixa de isenção do IR para R$ 2.640, diz equipe econômica

Lula havia prometido subir o valor para R$ 1.320 mas não havia espaço fiscal no início do ano para bancar o novo mínimo, já que ele tem impacto nas despesas da Previdência Social (Foto:Reprodução).

Atualmente, o mínimo está em R$ 1.302,00, valor definido pelo ex-presidente Bolsonaro

Assessores da equipe econômica do governo informaram que o piso salarial no país deve subir para R$ 1.320 e que a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física iria para R$ 2.640 no próximo ano.

De acordo com informações dos assessores, o novo salário mínimo deve entrar em vigor a partir de maio e será anunciado oficialmente pelo Presidente Lula no Dia do Tralhador. Lula havia prometido subir o valor para R$ 1.320 mas não havia espaço fiscal no início do ano para bancar o novo mínimo, já que ele tem impacto nas despesas da Previdência Social.

Com o novo valor valendo a partir de maio, as despesas com benefícios da Previdência seriam menores se tivesse vigorado desde janeiro.

No caso do Imposto de Renda, segundo a equipe, a nova faixa de isenção começaria a vigorar de 2024. Durante a campanha, Lula prometeu subir a faixa de isenção para R$ 5.000.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já disse que a promessa será cumprida, mas de forma gradual, porque o governo não teria condições fiscais de bancar de imediato a medida.

Por isso, a faixa de isenção vai subir, num primeiro momento, de R$ 1.903,98 para R$ 2.640, o equivalente a dois salários mínimos. O anúncio também deve ocorrer em maio. (Com informações de Luciana Carvalho).

Jornal Folha do Progresso em 14/02/2023/15:22:55

