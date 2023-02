Vídeo: forro de casa desaba e revela três cobras gigantes

Parte do teto cedeu por conta do peso dos répteis. | Reprodução/ Redes Sociais

As cenas do resgate das cobras já possui mais de 1 milhão de curtidas e 37 mil comentários nas redes sociais

Um vídeo de três cobras gigantes caindo do teto de um imóvel, na Malásia, viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (13). O vídeo foi publicado no domingo (12) em uma conta do Tiktok e já conta mais de 1 milhão de curtidas e 37 mil comentários nas rede sociais.

Os moradores ouviram barulhos que vinham do forro de um dos quartos. Quando as autoridades chegaram no local para verificar o problema, parte do teto cedeu por conta do peso dos répteis.

Nas imagens é possível ver equipes do Corpo de Bombeiros tentando remover os animais do forro do imóvel. Em um momento, um deles tenta abrir mais um pedaço do teto, mas tudo desaba e revela ao menos três cobras no local.

Em um segundo vídeo publicado na mesma conta, os profissionais tentam capturar uma das cobras. No terceiro e último vídeo é possível ver ao menos quatro homens tentando colocar a cobra em uma jaula.

VEJA AO VÍDEO:

Forro de casa desaba e revela três cobras giganteshttps://t.co/uv9RPv53t8 pic.twitter.com/t0MDPEORSw — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 14, 2023

O resgate dos animais durou quase uma hora e, apesar do susto, ninguém ficou ferido. (Com informações Istoé).

