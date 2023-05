Santarém registra duas mortes e dois feridos no trânsito em menos de 24h

Fim de semana foi de trânsito violento em Santarém. (Foto:Reprodução / O Impacto).

Desde sexta-feira, 5, o Samu já contabilizou 17 acidentes de trânsito, com 19 pessoas feridas no município

Desde o fim de semana, Santarém registra uma série de acidentes de trânsito, contabilizando mortos e feridos no município do oeste do Estado.

Só nas últimas 24h, duas pessoas morreram e duas foram hospitalizadas na cidade. Uma das mortes foi registrada na madrugada desta segunda-feira, 8.

Por volta das 2h20 desta segunda, um motociclista morreu após sofrer um acidente na avenida Anísio Chaves, bairro Aeroporto Velho. Ele foi identificado como Jonatas Adriel Sousa Silva, de 28 anos. Segundo informações de O Impacto, Jonatas perdeu o controle da direção e caiu na via. Ele estava acompanhado de uma jovem, que não teve a identidade divulgada, que foi socorrida e levada à unidade de saúde.

Já na noite de domingo, o santareno Sebastião Freire Coelho morreu por atropelamento, após um motorista invadir o comércio em que a vítima estava. Segundo informações do Portal Santarém, o motorista conduzia uma caminhonete de marca Mitsubishi, modelo L200, na Travessa Resistência, bairro São Cristóvão, quando bateu em um carro de passeio, perdeu o controle da direção e invadiu um comércio, atingindo Sebastião, que morreu na hora.

Ainda no domingo, por volta de 22h45, o cantor de forró Cleiton Anderson Martins, conhecido no meio musical pelo codinome ‘Falcão Vaqueiro’, também se envolveu em um acidente. O músico iria para um show e estava em uma moto acompanhado do irmão Francisco Erick de Castro Nunes, 18 anos, quando foram surpreendidos por um veículo. Ele e seu irmão trafegavam na rua Sol Nascente, no bairro Santo André.

De acordo com o Hospital Municipal de Santarém, Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS), ao portal O Impacto, o quadro clínico de saúde do cantor é considerado delicado e que ele precisou amputar a perna. O irmão também passará por cirurgia: “Informamos que Cleiton precisou passar por procedimento cirúrgico de emergência, onde teve amputação transfobial da perna esquerda. Ele está na UTI e o quadro é grave. O paciente Francisco está no centro cirúrgico neste momento para tratamento de uma fratura exposta de tíbia. O quadro é estável”, cita a nota do HMS.

De acordo com dados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) divulgados para o Portal Santarém, de sexta-feira, 5, até a madrugada desta segunda, 8, ruas e estradas do município já registraram 17 acidentes de trânsito com duas mortes e 19 pessoas feridas.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 08/05/2023/16:33:42 Com informações do O Liberal.

