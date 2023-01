Motorista perde controle da direção, derrapa e capota carro, na Transamazônica

(Foto:Divulgação) – Em um registro feito por um condutor que passava pelo local é possível ver o carro com as rodas viradas para cima às margens da BR-230, próximo de uma área de mata, no KM 40, em Brasil Novo, no sudoeste do Pará. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (5).

Segundo informações de testemunhas repassadas à Polícia, o condutor do carro trafegava pela rodovia quando teria perdido o controle da direção, deslizado na pista e capotado o veículo.

Ainda de acordo com informações, apesar do acidente, o motorista não sofreu ferimentos graves, houve apenas danos materiais.Segundo populares, ele chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde e passa bem.

Em um outro registro, o homem mostra como ficou o veículo, totalmente destruído, há alguns pertences dentro do carro, mas o motorista não havia sido encontrado.As Polícias Civil e Militar estiveram no local dando apoio na ocorrência.

A Polícia Rodoviária Federal não chegou a ser acionada no acidente. Esse não é o primeiro capotamento registrado no município, na Vicinal 19, área rural de Brasil Novo, uma caminhonete capotou e ficou totalmente destruída. O motorista também teria perdido o controle da direção. Apesar do susto, nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos graves, apenas escoriações pelo corpo. (Com informações de Gustavo Freitas/confirmanoticia).

Jornal Folha do Progresso em 05/01/2023

