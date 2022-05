São Paulo sai na frente, Corinthians busca empate e lidera o Brasileirão

Na base da raça, o Corinthians se manteve na liderança isolada do Campeonato Brasileiro.

Neste domingo, em seu estádio, a Neo Química Arena, o Timão empatou por 1 a 1 com o São Paulo, pela sétima rodada, e chegou aos 14 pontos. Tem dois a mais que Palmeiras, o próprio Tricolor, Atlético-MG e Botafogo.

Mas essa manutenção da liderança por pouco não aconteceu. E isso acabaria com um tabu que já dura oito anos, ou 15 jogos. O São Paulo nunca venceu o Corinthians na Neo Química Arena, a casa do Timão inaugurada em 2014. Agora são 10 vitórias corintianas e seis empates.

Em campo, o São Paulo foi melhor no primeiro tempo e fez o seu gol, nos acréscimos, com Calleri. Esse é o 15º gol dele na temporada, o sétimo no Brasileirão, artilheiro isolado da competição. Ele também é o maior goleador do time em 2022. Contra o Corinthians agora são três gols em quatro jogos.

No segundo tempo, com substituições feitas pelo técnico Vítor Pereira, o Timão melhorou e conseguiu o empate com Adson, uma das opções após o intervalo, aos 34 minutos.

Com a manutenção da liderança, o Corinthians voltas as suas atenções para a Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), encara o Always Ready, da Bolívia, em casa, para garantir a classificação às oitavas de final. No domingo, pelo Brasileirão, o rival será o América-MG, também como mandante,

Já o São Paulo atuará duas vezes em sua casa, o estádio do Morumbi. Nesta quarta-feira, às 19h15, encara o Ayacucho, do Peru, pela Copa Sul-Americana, mas com a vaga nas oitavas já assegurada. No sábado, às 19 horas, pega o Ceará, pelo Brasileirão.

