Sargentos de Bombeiros de Aeródromo são capacitados no Campo de Provas Brigadeiro Velloso em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Coordenador do Curso, Tenente Especialista Bombeiro da Aeronáutica Rogério Bernardo da Silva, explicou que o preparo também objetiva propagar conhecimento. “Esses militares, no caso de uma ocorrência real, estão preparados para aplicarem os conhecimentos adquiridos. Além disso, poderão atuar na Força Aérea Brasileira (FAB) como instrutores de outros militares”, finaliza.

Participante do treinamento, a Sargento Caren Fraga da Silva, do Campo de Provas Brigadeiro Velloso, sediado em Novo Progresso (PA) , reportou que o exercício simulado foi de grande importância. “A atividade nos aproxima da realidade de um atendimento sob pressão e estresse, testando nossa capacidade de atender às vítimas”, relata.

O Instrutor Sargento Washington de Freitas Barbosa da Silva destacou a parte prática como ponto chave para o sucesso do treinamento. “São muitas variáveis em um atendimento. Então, se o aluno tiver condições de empregar os conhecimentos teóricos, sob pressão, na cena do acidente, isso vai indicar que o atendimento será de excelência”, disse.

You May Also Like