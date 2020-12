Seduc informa que pré-matrícula para a rede estadual de ensino começa nesta segunda-feira; confira o calendário

Processo ocorrerá no site da Seduc, de segunda a domingo, de 8 às 18 horas, e a expectativa é de que a oferta oscile entre 100 mil e 166 mil vagas – (Foto:Reprodução)

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou neste final de semana que estará disponível para atender as demandas de pré-matrícula que se nesta segunda-feira, 14 de dezembro, e seguem até 9 de janeiro de 2021.

Neste primeiro momento, a demanda é exclusiva para alunos que ainda não fazem parte da rede estadual de ensino. A expectativa é de que a oferta para este ano fique entre 100 mil a 166 mil novas vagas.

A rede atende, atualmente, 576 mil alunos nas 927 escolas em todas as regiões do ParáSegundo a Seduc, o processo de pré-matrícula ocorre pelo seduc.pa.gov.br, de segunda a domingo, ou por meio da Central de Atendimento no telefone 0800 280 0078, das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. Logo após o encerramento da fase de pré-matrícula, a Seduc fará a etapa de confirmação da matrícula.Os documentos necessários para a

confirmação são:

Original e cópia da certidão de nascimento, da certidão do registro civil ou do RG;

Original e cópia do CPF

Original do comprovante de residência atual

Duas fotos 3×4 recentes

Carteira de vacinação (crianças); carteira de vacina (jovem) e cartão de vacina (adulto);

Cadastro Único /CADUNICO – somente a cópia da folha da frente (folha resumo);

Original da ressalva ou do histórico escolar.

O Governo do Estado informou ainda que, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, todos os alunos da rede estadual matriculados em 2020 serão rematriculados em 2021, na série subsequente. Caso o aluno queira ser transferido para outra escola, deverá procurar a secretaria da escola na qual está matriculado para fazer a referida solicitação. CALENDÁRIO

14/12/2020 a 09/01/2021: Pré-matrícula novos alunos

11/01 a 02/02/2021: Período de confirmação das novas matrículas

11 a 15/01/2021: Confirmação de novos alunos com deficiência

18 a 25/01/2021: Confirmação de matrícula de novos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental; das turmas multisseriadas dos anos iniciais do Ensino Fundamental I; da 1ª a 4ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fundamental, Saberes da Terra – Fundamental, Some Fundamental, Educação Infantil Indígena – Pré-Escola, Educação Indígena Ensino Fundamental I e II, e 1ª à 4ª etapa da EJA Fundamental Indígena, Ensino Médio Regular.

26/01 a 02/02/2021: Confirmação de matrícula dos alunos novos do Ensino Médio Regular (1º a 3º série); 1ª e 2ª etapas da EJA Médio, SEI, Some Médio, Ensino Médio EJA Campo, Educação Indígena Ensino Médio.

A partir do dia 03/02/2021 até o dia 03/03/2021 – Matrícula de novos alunos sem pré-matrícula, na própria escola, considerando o saldo de vagas remanescentes.

