Seduc lança podcasts para auxiliar alunos da rede estadual

Ferramenta com professores vai permitir conversa sobre vários temas e disciplinas (Foto:Divulgação / Agência Pará)

O SeduCast Pará, podcasts de professores da rede estadual falando sobre vários temas e disciplinas com os alunos, lançado nesta quarta-feira, 6, é mais uma ideia que integra o projeto Todos em Casa Pela Educação. O objetivo é repassar conhecimento e atividades aos alunos enquanto estiverem com as aulas suspensas, por conta da pandemia.

De acordo com o coordenador, os áudios servirão para os professores mandarem um recado educativo aos alunos e debaterem sobre temas atuais. “Os professores devem se identificar, gravar qual escola eles ministram aula e em qual cidade. Teremos docentes de quase todos os municípios do Pará participando do projeto, que deve ter áudios de comentários das disciplinas e assuntos do momento”, revela Jó Elder.

Podcast

Os podcasts são programas de áudio, onde o ouvinte pode escutá-los na hora que desejar, ao contrário dos programas de rádio tradicionais. Esse tipo de formato de áudio está cada vez mais popular no Brasil. Segundo dados do Spotify, o consumo desse modelo de conteúdo cresce 21% ao mês, desde janeiro de 2018, em nosso país. Podem ser temáticos, contar uma história única, trazer debates ou simplesmente permitem conversas sobre os mais diversos assuntos. É possível ouvir episódios avulsos ou assinar um podcast de graça e, assim, ser avisado sempre que um novo for publicado.

O Seducast se junta a outras iniciativas da Seduc desde o início da suspensão das aulas na rede estadual. O “Todos em Casa pela Educação” já oferece videoaulas pela TV Cultura e redes sociais para alunos do ensino médio, ensino fundamental (5º ao 9º ano) e pré-Enem. Recentemente, a secretaria também criou o caderno de atividades, em que os professores elaboram exercícios e enviam cópias impressas aos alunos do 1º ao 3° ano do ensino fundamental.

Serviço:

• Spotify

Abra o aplicativo. Vá em “buscar”. Digite Seducast Pará. Clique em “seguir”. Também é possível ouvir apenas um episódio em streaming ou fazer download para ouvi-lo offline

• No iPhone

Abra o aplicativo de podcast. Vá em “buscar”. Digite Seducast Pará. Selecione o programa que você quer ouvir, clique em “assinar”. Também é possível ouvir apenas um episódio em streaming ou fazer download para ouvi-lo quando você estiver offline

• Google podcasts

Abra o aplicativo. Clique na lupa, digite Seducast Pará. Selecione o programa que você quer ouvir, clique em “assinar”. Também é possível ouvir apenas um episódio em streaming ou fazer download para ouvi-lo offline

Fonte:Agência Pará

