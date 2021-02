Segundo maior avião cargueiro do mundo pousará em Belém nesta quinta (25)

Antes da fabricação do Antonov AN225, Antonov AN-124 era o maior cargueiro aéreo no mundo (Foto: Inframerica/Divulgação)

Osegundo maior avião cargueiro do mundo pousará em Belém, na tarde desta quinta-feira (25). A informação foi confirmada pela Infraero ao DOL.

De acordo com a Infraero, trata-se do Antonov AN-124 Ruslan, o segundo maior avião cargueiro do mundo em capacidade de carga, que deve pousar no Aeroporto Internacional Júlio Cezar Ribeiro / Val-de-Cans, em Belém, às 17 horas. O avião está vindo de Paramaribo, no Suriname.

A aeronave contém escotilhas no convés superior, permitindo o acesso à asa e à cauda para facilitar a manutenção quando um equipamento adequado não estiver disponível, além de uma sala de estar equipada para a tripulação, útil em voos de longo curso ou em áreas remotas.

Antes da fabricação do Antonov AN225, Antonov AN-124 era o maior cargueiro aéreo no mundo. Ele tem a capacidade de transportar até 150 toneladas. Outras cidades brasileiras já receberam o avião. Entre elas, Salvador (SSA), Brasília (BSB) e Campinas (VCP).

De acordo com informações publicadas no portal Contato Radar, o russo sairá de do Aeroporto de Belém na manhã de sexta-feira (26), com destino à Cancun (CUN).

Por:DOL com informações do Contato Radar

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...