Semana dos Povos Indígenas encerra com atrações regionais e confraternização

(Foto: Divulgação) – Encerramento teve a presença do governador Helder Barbalho e da ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, entre outras autoridades públicas

O terceiro e último dia da Semana dos Povos Indígenas – Aldeando a COP 30, realizada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi), em parceria com o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará (Fepipa), terminou com uma programação especial, nesta quarta-feira (16).

A ministra Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas, foi recebida na frente do Hangar – Centro de Convenções & Feiras da Amazônia, por diversos indígenas do Pará, ao som de cantos e danças e também pela secretária Puyr Tembé, titular da Sepi, na quarta-feira (16). Em seguida, foi a vez do governador Helder Barbalho receber uma recepção calorosa, com direito a pintura no rosto pelo povo Kayapó.

Em um verdadeiro momento de celebração, todos caminharam em direção ao Salão B, onde foi dado início ao 1º Ciclo COParente, do MPI. As autoridades presentes participaram da mesa de abertura.

Na ocasião, o chefe de Estado, Helder Barbalho, reforçou a importância das discussões das pautas indígenas em todos os momentos do ano, para que as políticas públicas do governo do Pará sejam atendidas da melhor forma nas comunidades.

“Quero dizer da minha felicidade pessoal e administrativa em poder participar da abertura deste 1º COParente, na Semana dos Povos Indígenas. É claro que as agendas indígenas devem ser tratadas todos os dias do ano. Mas, quando se aproxima o dia 19 de abril, todos nós nos mobilizamos, para trazer os debates, fazer a avaliação e fazer as reflexões daquilo que precisa avançar nas políticas públicas, na garantia de direitos para as comunidades indígenas. Que este momento de escuta, que esse momento de discussões possa ser colaborativo e acima de tudo, construtivo, para que a partir disso, nós possamos aperfeiçoar as ações e possamos atender as expectativas das comunidades indígenas do nosso estado”, destacou Helder Barbalho.

A secretária Puyr Tembé, titular da Sepi, destacou o compromisso do Governo do Pará com os povos indígenas. “Eu não poderia deixar de agradecer ao nosso governador por esse apoio e por tudo que tem feito pelos povos indígenas aqui no Pará”, afirmou.

Foto: Divulgação

COP 30 – Na abertura da programação, na quarta-feira, as lideranças das oito etno-regiões do estado entregaram uma carta às autoridades presentes, solicitando apoio logístico, como alimentação, hospedagem durante o evento, para que os povos indígenas possam efetivamente participar das atividades da COP 30 (Conferência Mundial do Clima).

“Nós iremos fazer uma seleção de indígenas para participar da COP 30. Nós vamos dar todo o suporte para que todos sejam bem recebidos, para que tenhamos uma ampla participação na COP 30”, finalizou o governador.

A ministra Sônia Guajajara, do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), destacou os debates e o compromisso do Governo do Pará na escuta dos povos originários durante a programação.

“Ano passado, nós já vínhamos falando sobre esse evento da COP 30, na Semana dos Povos Indígenas. Hoje, estamos aqui, mais uma vez, nessa parceria com o governo do Pará, já no ano da COP, para lançar o CicloParente, que iremos fazer em todo o Brasil, para a gente discutir os temas, os debates, a participação dos povos dentro da conferência. É a primeira vez, em uma COP, que nós iremos ter um espaço de participação e protagonismo direto, como Círculo dos Povos, criado pela presidência da COP e pelo governo federal”, destacou.

A presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana, destacou o evento e o compromisso do governo do Pará na escuta dos povos originários.

“Hoje começamos uma série de eventos e encontros que vão nos direcionar, vão nos proporcionar informações que vão nos preparar para a COP 30. É muito importante esse diálogo que o governo do estado abre para os povos indígenas, para serem ouvidos. É dessa forma que os indígenas têm alertado suas questões e demandas, principalmente em relação à crise climática. Mas os povos indígenas têm contribuído e orientado sobre as mudanças climáticas”, explicou.

Pela tarde, a programação se estendeu nos debates sobre a COP 30, onde foram apresentados como será a participação dos povos indígenas na conferência, as funções dos movimentos indígenas, assim como a estrutura organizacional.

“Foi uma experiência muito importante pra gente. A parceria com a Sepi foi fundamental. A gente conseguiu, de fato, o que queríamos, sobre apresentar o que é a COP, explicar como vai funcionar, os desafios e organizar essa participação, para ser a mais efetiva. Cada política conquistada pelos povos indígenas é muito comemorada e a gente vê com muito orgulho o trabalho que o governo do Pará e a Sepi têm feito”, disse o Chefe de Assessoria Internacional, Francisco Felippo, do MPI.

Entregas de benefícios – O Pará Rural, por determinação do Governo do Estado, atua diretamente na ponta beneficiando o pequeno produtor e essa parceria com a Secretaria de Estado de Povos Indígenas visa dar mais qualidade de vida para os povos originários. Foram disponibilizados 40 Motores Rabetas e 20 Roçadeiras. Um investimento de 100 mil reais.

Nesta semana dedicada à valorização e ao apoio às comunidades originárias do Pará, a Fundação ParáPaz realizou a entrega de 400 redes, 200 kits de enxoval de bebê e 40 máquinas de costura. Todas as etnias presentes serão contempladas.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com a dignidade, a cultura e o bem-estar dos povos indígenas, respeitando suas tradições e contribuindo com itens que fortalecem tanto o cotidiano quanto a autonomia produtiva dessas populações.

O projeto “Espaços Abertos” esteve presente durante toda a programação da semana, promovendo integração e atividades de lazer para crianças, com pinturas, tênis de mesa e jogos de tabuleiro.

A Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac) participou da Semana dos Povos Indígenas com três carretas do TerPaz: carretas itinerantes que oferecem atendimentos nas áreas de saúde, cidadania e estética.

Entre os serviços gratuitos disponibilizados, destacam-se as consultas oftalmológicas com escolha de armação para a confecção de óculos de grau. Também foram entregues cestas básicas, redes e kits enxoval, atendendo famílias indígenas de diversas regiões do estado.

“Eu vejo como uma iniciativa muito importante do governo, porque muitos de nós indígenas não temos condições financeiras de adquirir esses benefícios, como óculos, por exemplo. Eu mesmo aproveitei a oportunidade para trocar os meus”, afirmou Bepdja Kayapó.

Momento histórico – A Semana dos Povos Indígenas é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi) com o apoio do MPI e Fepipa e diversos órgãos estaduais.

Para a secretária Puyr Tembé, a Semana dos Povos Indígenas foi mais um momento de celebração, de troca de conhecimentos, mas, principalmente de conscientização ambiental.

“Chegamos a mais um ano de Semana dos Povos Indígenas, mostrando que o nosso estado e o governo estão comprometidos com as demandas dos povos indígenas. Estamos em um ano de COP 30, e com o apoio do MPI e da Felipe, realizamos o primeiro seminário Ciclo COParente. Estamos aqui para mostrar que devemos garantir a nossa participação dentro dos debates, para estarmos no centro dessas decisões e de mostrar a importância da demarcação dos nossos territórios, como ponto principal no combate à crise climática”, disse.

Cultura regional – A noite de encerramento fechou com diversas atrações, que embalaram o público no Hangar. A programação começou com o Coral Indígena Guarani. Em seguida, Pinduca. subiu ao palco e cantou sucessos que marcaram décadas da música paraense e no Brasil inteiro.

Após o show do Rei do Carimbó, Helen Patrícia, da Banda Xeiro Verde, que já tem trinta anos de estrada, subiu ao palco e se sentiu honrada pelo convite e pela participação em um momento de celebração e conscientização. Ao som de brega, lambadas e marcantes, colocou o público para dançar no Hangar.

“É uma honra estarmos nessa noite aqui. Eu aproveito para dizer que seja feita a demarcação dos territórios indígenas. Afinal de contas, quando nós chegamos aqui nessa terra chamada Brasil, eles já estavam aqui antes de nós. Que essa noite sirva como momento de festa e também de conscientização pelos povos originários, que essa luta seja todos os dias”, pontuou.

A noite ainda teve as apresentações do grupo Nosso Tom e a aparelhagem Carabao.

Momento Histórico – Toda a programação foi gratuita e aberta ao público. O evento tem como objetivos promover ações e serviços, como emissão de documentos, serviços de saúde, educação, previdência e assistência social, para contribuir com a garantia e acesso aos direitos fundamentais, sociais e a preservação da cultura em respeito às raízes e diversidade cultural dos povos indígenas, além de garantir a geração de renda através da comercialização de produtos produzidos por eles.

O público em geral teve a oportunidade de participar de feiras de artes, shows, palestras, prestigiar a apresentação de danças e desfile de moda ancestral indígena, além, é claro, de muita troca de conhecimento.

No último dia de programação, foi comemorado o aniversário de dois anos da Sepi. “Ainda temos um longo caminho pela frente. A criação da Sepi foi resultado de muita luta e é pelos nossos filhos, pelas crianças, que estamos aqui. Essa secretaria só foi possível por causa da força do movimento indígena. Que a gente possa fortalecer ainda mais a nossa secretaria dos povos indígenas”, finalizou.

Fonte: Fabricio Nunes (SEPI) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/04/2025/17:03:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...