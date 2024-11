Seminário Movimenta Cultura: Territórios Criativos chega a Canaã dos Carajás

O evento discute cultura, inovação e desenvolvimento local. As inscrições gratuitas seguem abertas e podem ser feitas no linktr.ee/movimenta.cultura

No sábado, dia 9 de novembro, em Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, acontece o ‘Seminário Movimenta Cultura: Territórios Criativos’, que busca ampliar o debate sobre a importância da cultura local no desenvolvimento econômico dos territórios. Agentes culturais, produtores, gestores, artistas e demais interessados podem se inscrever gratuitamente pelo linktr.ee/movimenta.cultura ou na bio do Instagram: instagram.com/movimenta.cultura. O Seminário, realizado pelo Instituto Vivas, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, será na Casa de Cultura de Canaã dos Carajás (Rua Esmeralda, 141 – Nova Canaã II).

O ‘Seminário Movimenta Cultura: Territórios Criativos’ é um desdobramento do projeto Movimenta Cultura, que, desde 2023, realiza o Ciclo Formativo em Gestão da Cultura. Esta ação formativa, fomentada e articulada pelo Instituto Cultural Vale, busca promover a capacitação, a profissionalização e a geração de emprego e renda no setor cultural, com circulação pelas regiões Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil. Em 2024, o projeto aprofunda a discussão sobre o papel das cidades como ambientes de interação e a importância da arte como instrumento de manifestação e mudança social.

Solanda Steckelberg, fundadora do Instituto Tatajuba e Instituto Vivas, comenta sobre o que se espera do Seminário na cidade paraense: “A nossa expectativa é que Canaã possa discutir sobre as potencialidades da arte e da cultura no campo dos negócios e mostrar a sua potência artística e cultural. Queremos a troca de ideias, troca de contatos, networking… E, com isso, que a gente possa fazer uma reflexão sobre o campo cultural e o futuro desse setor tão importante e que gera PIB para o país. Serão muitos convidados especiais, teremos apresentação artística, ideias para trocar, corações para conectar, muita coisa para discutir. Vai ser bem interessante, eu estou muito animada”, disse.

A programação, que acontecerá ao longo de todo o dia 9 de novembro, começa com a palestrante Beatriz Gondim Matos, professora da UFCA (Universidade Federal do Cariri), em mesa mediada pela Solanda Steckelberg, onde serão abordadas as práticas transversais da gastronomia. Nas mesas seguintes, mediadas pela gestora cultural e coordenadora pedagógica do Instituto Vivas, Maria Helena Cunha, o Seminário conta com os convidados: Alemberg Quindins, que é criador da Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri; Solanda Steckelberg, apresentando a experiência do Centro Cultural Tatajuba, localizado em Imperatriz, no Maranhão; Patkare Kayapó, Presidente da Associação Pykôre, e Mizael Lima da Silva, Coordenador Executivo da Associação Pykôre; Clodoaldo Souza, Arte-educador e pesquisador de folclore, coordenador do Ponto de Cultura Raízes Parauara; e Liane Gaby, jornalista com 27 anos de atuação em projetos culturais e impacto social, presidente do ICAA (Instituto Cultural Amazônia do Amanhã).

Maria Helena Cunha reafirma o propósito do encontro: “Este Seminário traz na sua essência um debate sobre o papel da cultura local como parte da construção de territórios criativos. Entendemos que o primeiro passo é estabelecer espaços de convivência e trocas de experiências entre os fazedores de cultura das cidades. A mobilização para mantermos o diálogo e a criação de processos formativos contínuos, permeados pela ideia de inovação e de criatividade, é um caminho para pensarmos o desenvolvimento local e sustentável, como valorizar e potencializar as realidades e identidades regionais”, completa.

Trajetória do Movimenta Cultura

Em sua primeira edição, que teve início em abril de 2023 e foi finalizada em março de 2024, o projeto realizou 61 oficinas voltadas à Gestão da Cultura, circulando por 34 territórios, em 5 estados (Amazonas, Pará, Maranhão, Minas Gerais e Espírito Santo), e tendo 926 pessoas certificadas. Para atender às diferentes demandas de cada território, foi adotada uma metodologia com formato flexível, estruturada de acordo com um levantamento de necessidades locais.

No Pará, o projeto passou por Belém, Serra Pelada (Curionópolis), Marabá, Parauapebas, Bom Jesus do Tocantins, Eldorado do Carajás, Ourilândia do Norte e Canaã dos Carajás. Ao longo da programação de 22 oficinas, foram mais de 400 participantes. Elisangela Martins foi aluna do Movimenta Cultura em Parauapebas e fala sobre a importância da iniciativa: “O curso foi um divisor de águas. As oficinas foram incrivelmente agregadoras de valores no meu processo de empreendedorismo. Elas me ajudaram a me ver como pessoa, a me olhar dentro desse processo de empreendedora e começar a expandir minha consciência para as várias possibilidades do meu projeto. A iniciativa tem um olhar sensível de impulsionar e de instrumentalizar o empreendedor”, explica.

O Movimenta Cultura é um projeto de formação, itinerante e gratuito, viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale e realização do Instituto Vivas, Ministério da Cultura e Governo Federal – Brasil, União e Reconstrução.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale acredita que a cultura transforma vidas. Por isso, patrocina e fomenta projetos em parcerias que promovem conexões entre pessoas, iniciativas e territórios. Seu compromisso é contribuir com uma cultura cada vez mais acessível e plural, ao mesmo tempo em que atua para o fortalecimento da economia criativa.

Desde a sua criação, em 2020, o Instituto Cultural Vale já esteve ao lado de mais de 800 projetos em 24 estados e no Distrito Federal, contemplando as cinco regiões do país. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Seminário Movimenta Cultura: Territórios Criativos – 2024 Local: Casa de Cultura de Canaã dos Carajás (Rua Esmeralda, 141 – Nova Canaã II, Canaã dos Carajás – PA) Dia 9/11 – 10h às 20h Abertura Institucional: 10h00 – 13h00 Mesa 1: A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte – práticas e transversalidades da Gastronomia Ementa: O Brasil, sendo um país rico e desigual, exige iniciativas conectadas com a realidade local. Como podemos articular territórios com a ideia de segurança alimentar? A gastronomia pode valorizar a cultura alimentar e o bioma local, e o debate abordará essa relação entre cultura, gastronomia e segurança alimentar, com exemplos de territórios criativos pelo Brasil. Palestrante: Beatriz Gondim Matos – Professora da UFCA, doutora em Administração, especialista em Economia Criativa e Gastronomia. Mediação: Solanda Steckelberg – Fundadora do Instituto Tatajuba e Instituto Vivas, com 28 anos de atuação na área cultural. Apresentação artística Mesa 2: Cultura, Educação e Arte – Caminhos de Transformação: 15h00 – 17h00 Ementa: Esta mesa discutirá o papel transformador de espaços de cultura e educação ao democratizar o acesso à arte, cultura e patrimônio. Serão exploradas as estratégias que fomentem o desenvolvimento de territórios e geram transformações positivas nas comunidades. – Centro Cultural Tatajuba: O papel transformador da cultura e educação no Maranhão. Solanda Steckelberg – Fundadora do Instituto Tatajuba e Instituto Vivas, com ampla experiência em gestão cultural; – Territórios Culturais e Educação Integrada – Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri. Alemberg Quindins – Criador da Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri e reconhecido por sua atuação na produção cultural. Mediação: Maria Helena Cunha – Gestora cultural, coordenadora pedagógica do Instituto Vivas. Intervalo: 17h00 – 18h00 Mesa 3: Arte e Cultura – O Território como Espaço de Convivência: 18h00 – 20h00 Ementa: A mesa propõe um diálogo sobre diferentes experiências de ações culturais e formativas que promovem o território como espaço de convivência e de transformação social por meio da arte. – Associação Indígena Pykôre: Raízes vivas e transformações na Amazônia. Patkare Kayapó – Presidente da Associação Pykôre, defensor da cultura e território Kayapó, representando sua tradição e identidade na preservação do Urucum e outros aspectos culturais. Mizael Lima da Silva – Coordenador Executivo da Associação Pykôre, com atuação em projetos voltados à sustentabilidade e proteção cultural dos povos indígenas Kayapó. – Raízes Parauara: Cultura viva e conexões comunitárias em Parauapebas Clodoaldo Souza – Arte-educador e pesquisador de folclore, coordenador do Ponto de Cultura Raízes Parauara, com projetos voltados para a valorização e preservação da cultura popular do Pará; – ICAA: Promovendo a transformação cultural e sustentável na Amazônia Liane Gaby – Jornalista com 27 anos de atuação em projetos culturais e impacto social, presidente do ICAA, pioneira em iniciativas que promovem a sustentabilidade e a cultura na Amazônia. Mediação: Maria Helena Cunha – Gestora cultural, coordenadora pedagógica do Instituto Vivas.

SERVIÇO:

Seminário Movimenta Cultura: Territórios Criativos

Inscrições pelo link: linktr.ee/movimenta.cultura ou na bio do Instagram: instagram.com/movimenta.cultura

Data: 09 de novembro de 2024

Horário: 10h às 20h

Local: Casa de Cultura de Canaã dos Carajás (Rua Esmeralda, 141 – Nova Canaã II).

