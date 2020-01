Senado Federal vai abrir 40 vagas e vencimentos de mais de R$ 30 mil

O concurso contará com vagas para todos os níveis de escolaridade. | (Foto:Reprodução)

O edital do concurso Senado Federal deve ser finalizado até o mês de março, segundo o anúncio do vice-presidente da comissão organizadora do certame, Kleber Minatogau, a intenção é resolver tudo o quanto antes para a publicação do edital em breve.

A finalização que compõem o projeto e a formação da banca organizadora, também têm o mesmo prazo. O concurso foi autorizado em outubro de 2019.

Para compor o projeto básico do concurso, a Casa realizou no final do ano passado uma audiência pública com diferentes bancas organizadoras. Nove bancas estiveram presentes, entre elas: Cebraspe, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Cesgranrio, Instituto AOCP, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, Instituto de Desenvolvimento, Instituto Acess e Instituto Acesso Público.

As organizadoras que operam no mercado de concursos serão consultadas para envio de proposta e para comprovação de requisitos. Com isso, a Assessoria de Imprensa da Instituição afirmou que o edital pode ser publicado até junho desse ano.

VAGAS

Para o concurso estão autorizadas 40 vagas, sendo 24 para técnico legislativo na especialidade de policial legislativo. O cargo exige o ensino médio completo e oferece vencimentos de R$ 19.573,46. Estão previstas também quatro vagas para advogado, a função requer formação superior em Direito e prevê salários de cerca de R$ 33.003,05. Além dessas, foram autorizadas 12 vagas para analista legislativo, em especialidades que exigem nível superior em áreas como Administração (2 vagas), Arquivologia (1 vaga), Assistência Social (1 vaga), Contabilidade (1 vaga), Enfermagem (1 vaga).

Ainda, para analista legislativo haverá chances para Informática Legislativa (1 vaga), Processo Legislativo (2 vagas), Registro de Redação Parlamentar (1 vaga), Engenharia do Trabalho (1 vaga) e Engenharia Eletrônica e Telecomunicações (1 vaga), todos de nível superior. Todos esses profissionais terão salário aproximado de R$ 25.764,85.

PREPARAÇÃO

Pensando em quem quer se preparar para o certame, o Senado criou em parceria com a Comissão Organizadora da seleção, um site com conteúdo gratuito que pode ser exigido nas provas. Para acesse o site www.senado.leg.br

Com informações Concursos do Brasil

