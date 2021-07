Seplad retifica nota de corte do concurso da PM-PA; confira

Banca responsável pelo edital teria repassado nota de corte equivocada – (Foto:Divulgação/PM-PA)

A Secretaria de Planejamento e Administração do Estado do Pará (Seplad) anuncia a retificação da nota de corte do concurso da Polícia Militar do Pará para candidatos do sexo masculino ao cargo de praça. aplicadas em 7 de junho de 2021. As informações são da Direção Concursos.

Em comunicado divulgado nas redes sociais da Seplad, nessa quinta-feira (1º), a pasta informou que a nota de corte da seleção ficou em 45 pontos, diferente da nota preliminar divulgada anteriormente, de 34 pontos para candidatos do sexo masculino. De acordo com a secretaria, a banca responsável pelo edital havia repassado a nota de corte equivocada.

Veja o comunicado divulgado no perfil da Seplad-PA:

A Iades, organizadora do concurso da PM-PA, também justificou as alterações no gabarito preliminar do edital. De acordo com a empresa, as questões 12-A/9-B/16-C/11-D, 22-A/21-B/19-C/17-D e 59-A/43-B/31-C/27-D foram anuladas. Além disso, o gabarito das questões 14-A/11-B/8-C/16-D foi alterado da alternativa “D” para a alternativa “B”.

A seletiva da PM-PA oferta 95 vagas para o cargo de oficial, sendo elas divididas em 85 para o público masculino e 10 para o público feminino, além de 2.310 vagas para praças, sendo 2.079 para homens e 231 para mulheres.

A seleção tem cinco etapas: provas de conhecimentos, exame de saúde, avaliação psicológica, TAF (Teste de Aptidão Física) e investigação de antecedentes pessoais.

Todas essas etapas serão realizadas nas cidades de Belém, Marabá, Santarém, Altamira, Redenção e Itaituba.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com





Curtir isso: Curtir Carregando...